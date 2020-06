Výborne. Na jedna mínus.

Ministerstvo hospodárstva spustilo dotáciu nájmov. Nebuďme veľmi kritickí: na to, čo sú podnikatelia v komunikácii so štátom zvyknutí, je to ozaj výborné. Na jedna mínus.

Ministerstvo hospodárstva, hovorme úradníci, spustilo dotácie nájmov, na ktoré netrpezlivo čakali nájomcovia aj prenajímatelia, hovorme podnikatelia. Čo nám ukázali prvé dni? Je toho viac, a ešte nie je koniec.

Úradníci pripravili inteligentný, dobre fungujúci formulár, ktorý sa dá vyplniť veľmi rýchlo, ak máte za sebou dôkladnú prípravu. V konaní tých, ktorý celú schému pripravovali, bolo aj bočné konanie: do poslednej chvíle pred spustením, napriek informáciám z prostredia príprav, nevedeli podnikatelia, ktoré všetky informácie budú do žiadosti potrebovať. To sa dozvedeli až po zverejnení formulára pri ostrom štarte schémy. Mohli alebo mali vedieť, že bude potrebné číslo elektronickej schránky či výška poskytnutej sumy z dotačnej schémy 3.1. nájomcu? Dovolím si povedať, že drvivá väčšina nie.

Takže aj keď schéma bola spustená, za prvé dva dni prišlo podľa slov ministra Sulíka dvesto žiadostí z avizovaných 70 – 100 tisíc. Môžeme sa skromne domnievať, že testovací formulár nebol vopred zverejnený z opatrnosti, aby systém napriek fázovaniu podávania žiadostí na kraje nespadol.

Ďalším citlivým bodom je, že Prešovský kraj, ktorý mal podávať žiadosti ako prvý, nemal k dispozícii celý časový fond dňa, aby dozbieral chýbajúce údaje – začínali od jedenástej. V tom cítim trošku diskriminácie a určite nie som sama.

Zostavovanie žiadostí ukázalo viacero zámerov úradníkov:

zostaviť cenovú mapu nájmov

spraviť štruktúru veku nájomných zmlúv

porovnať podmienky nájmov jednotlivých segmenty obchodu tovarov a služieb

donútiť k elektronickej komunikácií i tých podnikateľov - živnostníkov, ktorí to zatiaľ nepovažovali za nutné

zmapovať subjekty prenajímateľov

a možno ešte ďalšie, ktoré zatiaľ nie sú zrejmé a to všetko na jednom mieste. Obávam sa úniku informácií, ktoré môžu byť v konkurenčnom prostredí veľmi cenné. Výsledky skreslí fakt, že niektoré prevádzky, ako potraviny, drogérie či lekárne neboli povinne zatvorené a budú vo výsledkoch chýbať.

Podnikatelia tiež zistili, že určiť správne obdobie, počas ktorého boli ich prevádzky povinne zatvorené, nie je v spleti opatrení hygienikov až tak jednoduché. A že v tom nemajú jasno ani úradníci, svedčí fakt, že podľa opatrenia účinného od 13.3.2020 boli cez víkend 14. a 15. 3. zatvorené obchodné domy, takže prevádzky v nich boli povinne zatvorené od 14.3.2020, ale takýto dátum vám formulár nedovolí zadať. Takže dotknutí podnikatelia prídu o dva dni podpory.

Nebuďme však veľmi kritickí: na to, čo sú podnikatelia v komunikácii so štátom zvyknutí, je to ozaj výborné. Na jedna mínus.